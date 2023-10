Con Milano Centrale Festival arte anima l'area della stazione

Arte, fotografia, performance live, mostre e installazioni. Con il Milano Centrale Festival è in programma, dal 6 all'8 ottobre, una tre giorni all'insegna dell'arte contemporanea per animare la zona che si snoda dalla stazione Centrale di Milano lungo il naviglio della Martesana.

La rassegna d'arte diffusa si propone di promuovere e valorizzare la cultura artistica e l'arte contemporanea e di riqualificare i quartieri che dalla Stazione Centrale di Milano proseguono lungo il tratto della Martesana, valorizzando anche una comunità d'arte già presente e attiva sul territorio.

I visitatori si potranno muovere, a piedi e in bicicletta tra installazioni, spazi espositivi allestiti con mostre ispirate ai luoghi, performance live, studi d'artista, interventi di pubblic art. Milano Centrale Festival è un progetto di Chippendale Studio, con la direzione artistica del critico d'arte Luca Panaro, in collaborazione con l'associazione Centrale Fotografia di Fano e con il patrocinio di Municipio 2 - Comune di Milano.

Sono 13 gli spazi espositivi coinvolti nella rassegna, tra cui Cineteca di Milano, Chippendale Studio, Condominio, Pista Ciclabile Martesana, 17 i progetti artistici e 46 gli artisti che animeranno la tre giorni, tra cui Nan Goldin, Liu Bolin, Andres Serrano, Ugo La Pietra, Marilisa Cosello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA