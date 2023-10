Per battere la fibrosi cistica 322 chilometri in bici

Matteo Marzotto, presidente della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, domani darà il via da San Martino della Battaglia, in provincia di Brescia, al Charity Bike Tour per la ricerca contro la grave patologia.

Al suo fianco ai blocchi di partenza ci saranno i campioni Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, Francesco Moser, Alessandro Ballan, Paola Pezzo, Jury Chechi, Fabrizio Macchi, Max Lelli e Iader Fabbri. Insieme pedaleranno per oltre 322 km fino a Milano dove si concluderà il Charity Bike Tour.



