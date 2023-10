Editoria: esce il nuovo numero della rivista Critica Sociale

Cosa succederà alle prossime Europee? L'Italia continuerà a essere l'unico Paese in cui sulla scheda elettorale non ci sarà un simbolo socialista? Se lo chiede, nel numero di settembre-ottobre, Critica Sociale, la storica rivista del socialismo italiano fondata da Filippo Turati nel 1891 e riportata in vita un anno fa con la condirezione di Massimiliano Amato e il coordinamento scientifico di Giovanni Scirocco. L'editoriale di apertura è affidato a Roberto Biscardini, mentre Paolo Borioni analizza lo stato di salute del socialismo europeo.

Divisa in otto sezioni, Critica Sociale affronta in questo numero tutti i temi più caldi dell'attualità politica e sindacale. Dalle prospettive della guerra in Ucraina, analizzate da Alberto Benzoni, ai delicati equilibri geopolitici che si vanno creando in Africa, con un articolo di Giorgio Pagano. Dal ritorno della questione operaia - con gli interventi di Giovanni Cartosio, Sergio Simone e Enrico Cerrini - ai nodi dell'autonomia differenziata, nell'analisi di Maria Agostina Cabiddu, e delle tentazioni presidenzialiste, al centro di un saggio critico di Valerio Strinati.

Ampia la sezione dedicata alla memoria, aperta da un intervento di Federico Fornaro su Giacomo Matteotti che inaugura una serie di iniziative della rivista in previsione del centenario dell'uccisione del deputato socialista e prosegue con un saggio di Valdo Spini sull'europeismo di Altiero Spinelli e uno di Giuseppe Giudice sull'ecosocialismo di Riccardo Lombardi.

In questo numero, la Critica torna anche sulla figura del poeta Rocco Scotellaro con tre saggi firmati da Gianni Pittella, Filippo La Porta e da Massimiliano Amato.

Non manca, infine, la terza puntata della riflessione storiografica che Beppe Sarno (editore della nuova Critica) sta dedicando alla figura dell'anarchico russo Piotr Kroptkin. Il numero di settembre-ottobre ospita anche analisi, saggi e recensioni di Giacomo Colaprice, Giovanni Scirocco, Jacopo Perazzoli, Andrea Quattromini e Giuseppe Foscari.



