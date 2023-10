A Pavia Comune e Prefettura uniti contro le truffe agli anziani

Attivazione di un numero dedicato per consigli e richieste di aiuto, organizzazione di campagne informative e divulgative sulla stampa locale, anche con la collaborazione dell'Università di Pavia, trasmissione di spot e filmati tramite le emittenti locali, acquisto di strumenti quali stampanti e tablet per l'acquisizione delle denunce, rafforzamento dei servizi di prossimità. Questa la sintesi dei contenuti del protocollo d'intesa per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani sottoscritto oggi, a Palazzo Malaspina, dal prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, e dal sindaco del capoluogo, Mario Fabrizio Fracassi, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, del presidente della Provincia, Giovanni Palli, dell'assessore alla sicurezza del Comune di Pavia, Pietro Trivi, e del comandante della polizia locale, Flaviano Crocco.

Le attività di prevenzione e tutela della popolazione anziana previste dall'accordo, che si aggiungono a quelle già in atto con il supporto dei carabinieri, sono finanziate dal Ministero dell'Interno (Fondo Unico Giustizia) per circa 17mila euro.

"La tutela della popolazione anziana, tendenzialmente portata per spirito generazionale alla fiducia e all'ascolto verso il prossimo, è una priorità e un dovere - sottolinea il prefetto De Carlini -. Anche grazie alle iniziative che si avvieranno con il protocollo siglato oggi, disponiamo di uno strumento in più per il contrasto e la prevenzione dei tentativi di truffa e di raggiro agli anziani, reati tra i più odiosi dei nostri tempi".





