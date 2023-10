A Milano 3 milioni di multe per infrazioni stradali in un anno

Sono circa 3 milioni le contravvenzioni al codice della strada comminate dalla Polizia locale di Milano negli ultimi 12 mesi. "Un segno concreto della volontà di portare in strada controllo e attenzione per prevenire gli incidenti", come ha spiegato il comandante della Polizia locale Marco Ciacci nel corso della festa del corpo che si è tenuto in piazza Duomo.

"In questi mesi sono balzati all'onore della cronaca alcuni incidenti gravissimi e per questo noi dobbiamo alzare la guardia dei controlli e della prevenzione - ha aggiunto -. In questo quadro importanti sono stati i controlli straordinari del Reparto Radiomobile e dei Comandi Decentrati: interventi coordinati per il controllo del territorio e della velocità in ore notturne in località critiche".

Nel corso di questi servizi sono stati controllati complessivamente 2000 veicoli, accertate oltre mille violazioni alla normativa sulla circolazione stradale, 7388 rilievi di sosta irregolare; 275 infrazioni per eccesso di velocità accertate mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili, che si aggiungono al presidio degli autovelox fissi.

Sono stati eseguiti oltre mille test alcolemici, ai quali sono risultati positivi 80 conducenti. Gli incidenti a Milano sono stati circa 10.400 tra il settembre 2022 e l'agosto 2023. Ciacci ha poi citato i risultati del Nucleo Reati predatori "impegnato a prevenire e reprimere furti e rapine sulle strade dei principali assi commerciali. Siamo passati così da 26 a 73 arresti e fermi tra il primo semestre del 2022 e il primo semestre di quest'anno con un incremento del 180% dei risultati - ha concluso -. Grazie a questo impegno nel corso dell'anno sono stati recuperati, e quando possibile restituiti alle vittime, beni e denaro per oltre 130.000 euro".



