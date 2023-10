Una Tex Week a Milano per i 75 anni del ranger dei fumetti

Sono passati 75 anni da quando, il 30 settembre 1948, debuttava in edicola il primo albo a striscia di Tex, il personaggio creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini. Sergio Bonelli Editore celebra questo traguardo con la Tex Week, che si svolgerà alla Rinascente Milano Piazza Duomo da 3 al 9 ottobre.

In vetrina, maxi installazioni riprodurranno alcune delle più belle copertine e dei più amati personaggi del mondo di Tex. Al piano -1, invece nuove collezioni di merchandising omaggeranno i 75 anni del Ranger nemico di ogni ingiustizia, di suo figlio Kit Willer, del burbero Kit Carson e del navajo Tiger Jack.

"Quest'anno - dice Davide Bonelli, presidente di Bonelli Editore - il nostro Tex compie 75 anni. Per questo vogliamo festeggiarlo con una settimana di iniziative, allestimenti ed eventi speciali dedicati a lui, proprio qui, a Milano, nella città di Sergio Bonelli Editore". "Rinascente Milano Duomo - aggiunge Pierluigi Cocchini, AD di Rinascente - è il medium ideale per un magnifico take over dedicato ad Aquila della Notte e ai suoi famosissimi pard".

Per l'occasione sarà disponibile 'Tex. La cavalcata del destino', il volume celebrativo con una storia inedita, firmata da Mauro Boselli e disegnata da Claudio Villa. Anche Poste Italiane partecipa alla Tex Week: il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato appunto a Tex Willer.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA