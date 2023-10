Sì ferì inseguendo un evaso a Milano, migliora l'agente

Migliorano le condizioni dell'agente di Polizia Penitenziaria di Milano, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Carlo dopo che il 21 settembre si era gravemente ferito cadendo mentre cercava di inseguire un detenuto evaso dal pronto soccorso di un altro ospedale, il San Paolo.

L'agente, fanno sapere dal San Carlo, è cosciente e ha una "corretta interazione con l'ambiente". Sono in corso le operazioni per staccarlo dal respiratore e "non vengono riportate altre acuzie". La prognosi resta comunque ancora riservata.



