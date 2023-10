Serie B: tre i giocatori squalificati

Tre calciatori sono stati squalificati dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, in relazione agli incontri della ottava giornata di campionato. Si tratta di Ben Lhassine Kone del Como, fermato per due turni "per aver assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara" dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, di Tommaso Barbieri del Pisa, fermato per una giornata dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, e di Luca Ceppitelli, del Feralpisalò, che era in diffida e a causa di un'ammonizione non giocherà la prossima partita.

Un turno di stop è stato inflitto anche al vice allenatore del Feralpisalò, Giovanni Barbugian, espulso "per avere contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale". Pert lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi, dovranno pagare una ammenda il Palermo (tremila euro) e la Cremonese (duemila euro).



