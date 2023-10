Quasi 50 chili di droga in cantina, due arresti dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia Duomo di Milano hanno arrestato in flagranza di reato due milanesi, di 35 e 27 anni, incensurati, perché trovati in possesso di quasi 50 chilogrammi di droga tra hashish e marijuana.

I militari, che erano impegnati in controlli contro lo spaccio, hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi di un immobile alla periferia est di Milano e hanno sorpreso i due mentre caricavano alcune buste in un veicolo. Dentro le buste c'erano otto chili di hashish, oltre uno di marijuana, 8.000 euro in contanti e le chiavi di accesso a una cantina dello stabile da cui erano appena usciti.

Nella cantina i militari hanno trovato un laboratorio per la preparazione e lo stoccaggio di di droga, probabilmente destinata anche ad altre città della Lombardia, Nel deposito, altri 28 chili di hashish, altri nove di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Gli arrestati sono nel carcere di San Vittore, in attesa della convalida dell'arresto.



