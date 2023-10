Presentata nuova edizione di Franciacorta in Bianco

E' stata presentata nella sede della Provincia a Brescia la nuova edizione di Franciacorta in Bianco in programma a Castegnato, nel Bresciano, dal 6 all'8 ottobre. Si tratta di una rassegna nazionale lattiero-casearia che celebra i formaggi, dai tipici prodotti della Franciacorta a quelli rappresentativi degli altri territori nazionali ed internazionali.

Vera novità dell'edizione 2023, che si arricchisce di molti appuntamenti correlati alla promozione e alla divulgazione culturale ed enogastronomica sia del comparto protagonista che del territorio dellaFranciacorta, è l'area Esperienze in Bianco, uno spazio in cui poter degustare piatti e menù pensati per valorizzare e promuovere i formaggi del territorio.

E per i più piccoli sono organizzati laboratori didattici come Piccoli Agricoltori - Crescere e Imparare divertendosi e Mungi la Mucca, una simpatica mucca di dimensioni reali sarà posizionata per permettere a grandi e piccini di cimentarsi nell'antica arte della mungitura a mano, per scoprire come si ottiene il latte, prodotto principale per la creazione dei celebri formaggi protagonisti della kermesse.



