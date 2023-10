Pallavolo: ecco Allianz Vero, con Egonu e Sylla è lecito sognare

L'Allianz Vero Volley, che giocherà tra Monza e Milano,riparte da Paola Egonu, mvp della scorsa Champions League, quando giocava nel Vakifbank Instanbul, per puntare a una nuova stagione di altissimo livello. La formazione femminile del Consorzio ha svelato oggi il proprio roster e la nuova maglia, a 5 giorni dal debutto in A1 femminile previsto domenica 8 alle 17 con la gara casalinga contro Busto Arsizio.

Dopo che la scorsa stagione si era chiusa con la finale scudetto contro Conegliano e un cammino di alto livello in Champions League, terminato ai quarti di finale con le future campionesse d'Europa della Vakifbank Instanbul, il Vero Volley riparte confermando ambizioni e giocatrici. A partire da Orro e Prandi in regia e la miglior schiacciatrice dell'ultimo Mondiale, Sylla. A cui si affiancano, oltre a Egonu, la francese Cazaute, l'olandese Daalderop e la statunitense Bajema. Tra i centrali, confermate Rettke, Folie e Candi, con in più l'aggiunta della belga Heyrman. Per il ruolo di libero, Parrocchiale e la domenicana Castillo.

"Nel nostro futuro vediamo l'importanza dello sport giovanile", ha spiegato la presidente Alessandra Marzari. "Con una prima squadra competitiva ai massimi livelli, avvicineremo alla pallavolo migliaia di nuovi praticanti sul territorio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA