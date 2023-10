Musical a Milano con il 'Sistina Chapiteau'

Partirà da Milano il "Sistina Chapiteau", primo Teatro itinerante d'Italia dedicato al musical, che alzerà il sipario della sua maxi tenda da millecinquecento posto fino a primavera allo Scalo Farini con i musical "Cats", "Il marchese del grillo", "Matilda" e "Billy Elliot". Il progetto, presentato stamani alla Fabbrica del Vapore di Milano, è stato ideato dal produttore Massimo Romeo Piparo. "Lo Chapiteau Sistina sarà un tempio viaggiante, magico e confortevole", ha detto Piparo, "rivolto a tutti", ma con "particolare attenzione ai giovani, perché possano appassionarsi al teatro". A loro è dedicato 'Matilda'.

Il 'Sistina Chapiteau' aprirà la stagione il 13 dicembre con il musical per eccellenza 'Cats', con Malika Ayane nel ruolo di Grizabella. "Abbiamo reiniziato le prove, ed è come non fosse passato un giorno", ha detto Malika "Cats è stato riambientato a Roma, siamo tutti molto affiatati su e giù dal palco".

Dal 18 gennaio andrà in scena 'Il marchese del Grillo", con Max Giusti protagonista: "finalmente un milanese che fa il marchese del Grillo", ha detto ironicamente Giusti. Dal 15 febbraio sarà la volta di 'Matilda', con Luca Ward nel ruolo della preside Trinciabue e The Pozzolis Family, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, in quelli dei genitori di Matilda. "Sono sempre stato attratto dal ruolo femminile, che però qui è un militare - ha spiegato Ward - una sfida meravigliosa, in tutto il mondo quel ruolo viene interpretato da un uomo". Una reinterpretazione del ruolo che interpretano tutti i giorni per i Pozzolis: "saremo i terribili genitori di Matilda - ha dichiarato Alice Mangioni - È un sogno rendere il Chapiteau il luogo dove andare a vedere gli spettacoli in tutta Italia".

Matilda, ha spiegato Alice, è uno spettacolo dove "il gruppo vince". Gianmarco Pozzoli ha ironizzato spiegando che si potrà "bere il Gin Tonic anche in platea".

Chiude il calendario "Billy Elliot", con Giulio Scarpati nel ruolo del padre di Billy e Rossella Brescia in quello dell'insegnante di danza. Il Sistina Chapiteau sarà poi aperto a master di recitazione e stage.



