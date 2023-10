In moto travolta da auto che compie inversione a Milano, grave

Una motociclista di 42 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Milano dopo esser stata urtata da un'auto che stava operando un'inversione di marcia in via delle Forze armate, nel capoluogo lombardo. L'episodio è accaduto ieri sera.

La donna era in sella alla sua Yamaha quando la vettura parcheggiata al lato della strada ha effettuato la manova di inversione, urtandola e facendola cadere rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno portato la donna in ospedale, e gli agenti della Polizia locale.





