Il Pirellone inaugura il 'mese rosa' contro il tumore al seno

Fiocchetto rosa per i consiglieri regionali della Lombardia che oggi in Aula hanno inaugurato il 'mese rosa', tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno.

"Il nostro territorio sa fare squadra, da sempre. Nella nostra regione la cultura della prevenzione è forte e consolidata grazie soprattutto alla sinergia con soggetti del terzo settore come la Lilt, Europa Donna e Salute Donna che, da anni, portano avanti con passione, competenza e tanto lavoro la loro missione per la prevenzione" ha detto il presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

"Tutti insieme, istituzioni, terzo settore e operatori privati - ha aggiunto - abbiamo il dovere di continuare in quest'azione per raggiungere i cittadini con un messaggio semplice e chiaro: una mammografia può salvarti la vita.

Partiamo da qui: è un primo passo fondamentale".

Per l'occasione sono intervenute in Aula anche le rappresentanti delle associazioni del territorio impegnate sul tema, ossia Ilaria Malvezzi coordinatrice regionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), Rosanna D'Antona Presidente di Europa Donna e Anna Maria Mancuso Presidente di Salute Donna.

"Il percorso di prevenzione - ha concluso Patrizia Baffi, presidente della commissione Sanità della Lombardia - è veramente un percorso di vita, che ha portato negli anni a una significativa riduzione della mortalità".



