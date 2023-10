I vigli del fuoco sono intervenuti stamani alla stazione Cordusio della Metropolitana della Linea 1 di Milano per del fumo sulla banchina in direzione di Sesto San Giovanni.

Il convoglio che era in quel momento in stazione è stato fermato a porte chiuse dopo aver fatto evacuare tutti i passeggeri.

La circolazione è stata interrotta fra le stazioni di Cairoli e San Babila per circa mezz'ora. Nel frattempo Atm ha istituito un servizio sostitutivo di bus.



