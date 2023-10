Da FieraMilano e Ifema Madrid via a Fruit Attraction Brasile

Fiera Milano e Ifema, l'ente organizzatore di fiere a Madrid, promuoveranno la prima Fruit Attraction, fiera professionale per la commercializzazione di frutta e verdura, in Brasile. L'annuncio è stato dato oggi a Madrid durante l'inaugurazione della 15/a edizione della rassegna finora promossa in Spagna da Ifema Madrid e Fepex.

Fruit Attraction Sao Paulo si svolgerà al São Paulo Expo & Convention Centre, dal 16 al 18 aprile 2024, avrà una superficie espositiva di 9.000 metri quadrati e prevede la partecipazione di 200 espositori provenienti da tutto il mondo. Inoltre, si svilupperà un programma di guest buyer internazionali che riunirà 250 ospiti.

"Siamo entusiasti di collaborare con Ifema Madrid in un progetto così interessante - ha detto Andrea Sozzi, Group Business Development Director di Fiera Milano illustrando il progetto a Madrid - Attraverso Fiera Milano Brasil, uno dei principali organizzatori di fiere del mercato brasiliano, siamo profondamente radicati nell' ecosistema e abbiamo immediatamente compreso il potenziale di Fruit Attraction a San Paolo".

Secondo Sozzi 'la forza del marchio Fruit Attraction, unita alla nostra solida piattaforma industriale locale e al nostro team di talento, guidato dal nostro amministratore delegato, Mauricio Duval Macedo, garantirà il successo di questa iniziativa'. "Crediamo che, nell' attuale scenario di mercato - ha concluso -, la cooperazione sia fondamentale per gli organizzatori di fiere per prosperare e sfruttare le opportunità che si presentano a livello globale, unendo le capacità e gli asset per creare valore per gli espositori e i buyer"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA