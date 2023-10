Da carabinieri e dirigenti ospedalieri "Un albero per la salute"

Fadoi (Federazione delle Associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti) e l'Arma dei Carabinieri piantumeranno una giovane Farnia, della specie delle querce, domani 4 ottobre, vicino all'ingresso al pubblico del Nuovo Ospedale di Legnano per sensibilizzare la cittadinanza "a una maggiore consapevolezza del fatto che che la salute e l'ecosistema sono indissolubilmente legate tra loro".

L'iniziativa prevede la messa a dimora di giovani piante in 30 ospedali italiani in tre anni, e vuole promuovere la difesa costante dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.

L'Asst Ovest Milanese, a cui fa capo Legnano, ha aderito al progetto "Un albero per la salute" proposto appunto da Fadoi e dal Raggruppamento Biodiversità dei carabinieri.

L'albero piantumato sarà geolocalizzato: fotografando uno speciale cartellino sarà possibile monitorare in tempo reale - mediante un sito web - la crescita e anche il risparmio di anidride carbonica.



