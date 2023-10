Champions: vince l'Inter, Napoli sconfitto dal Real Madrid

L'Inter batte 1-0 il Benfica e il Napoli perde 3-2 col Real Madrid nella seconda giornata della Champions League.

I nerazzurri chiudono il primo tempo sullo 0-0 ma nella ripresa, al 17', Thuram segna l'unica rete di un incontro dominato. Nel gruppo D, la Real Sociedad ha 4 punti come l'Inter dopo la vittoria 2-0 in casa del Salisburgo (3 punti). Il Benfica resta ultimo a zero.

Al Maradona, gli azzurri vanno in vantaggio al 19' del primo tempo con Ostigard vengono rimontati dalle reti di Vinicius Junior al 27' e di Bellingham al 34', Nella ripresa, il Napoli pareggia su rigore al 9' con Zielinski ma al 32' Valverde colpisce la traversa da lontano e la palla rimbalza sul corpo di Meret, finendo in rete. Nel gruppo C, I madrileni sono a punteggio pieno davanti a Napoli e Braga, con l'Union Berlino ultimo a quota zero dopo la sconfitta con i portoghesi.



