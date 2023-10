Champions: Terizc, 'il Borussia vuole vincere con i suoi tifosi'

"Nessuna partita sarà facile a questo livello. Immaginavamo che la partita di Parigi fosse diversa . Domani giocheremo la nostra prima partita in casa. Con i nostri ragazzi e con il tifo allo stadio, vogliamo ottenere la nostra prima vittoria domani": così il tecnico del Borussia Dortmund Edin Terzic carica l'ambiente in vista del secondo match di Champions League e la sfida al Milan. I tedeschi sono reduci dalla sconfitta per 2-0 col Psg.

"Quella col Milan sarà una partita completamente diversa da Parigi - spiega l'allenatore - Vogliamo essere più coraggiosi.

L'approccio del Milan è diverso. Nelle ultime partite abbiamo avviato tante cose buone che saranno importanti anche domani".

Poi sui singoli rossoneri: "Conosciamo molto bene Pulisic, così come il lato sinistro Leao-Theo che è molto pericoloso. Ma se mettiamo in campo il nostro ritmo e la nostra creatività, non sarà neanche facile difendere per il Milan".



