Champions: rifinitura Milan con i cori del Borussia Dortmund

Abituarsi al 'Muro giallo' fin dall'erba di Milanello: nel giorno della vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund, Stefano Pioli ha fatto svolgere la rifinitura dei rossoneri sotto le note dei cori dei tifosi del Borussia. In modo da abituare i giocatori all'impressionante accoglienza che troveranno in Germania facendo l'orecchio a quei cori ormai celebri nel mondo. In campo tutti i giocatori a disposizione, anche chi non fa parte della lista Uefa, esclusi gli infortunati Loftus-Cheek, Krunic, Kalulu, Bennacer e Caldara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA