Champions: Pioli,se va bene un pari? Milan gioca per vincere

"Se ci va bene un pareggio? Noi andiamo sempre in campo per dare il massimo e vincere la partita. E' una partita importante, ma poi ci saranno altre quattro gare. Dopo non aver vinto col Newcastle, domani sarà una partita importante. Loro in Champions non perdono in casa da novembre 2021. Noi abbiamo grande fiducia e daremo il massimo": è la carica del tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

"Loro giocano un calcio offensivo. Giocano sempre con 5 giocatori offensivi. Possono concedere qualcosa, ma dipenderà da noi. Bisognerà essere compatti e intelligenti, oltre a fare le scelte giuste", la ricetta del tecnico rossonero.



