Champions: Pioli, cori Dortmund? Un modo per abituarci

"E' stata un'idea nata vedendo le partite del Borussia in casa, è nata pensando all'ambiente che troveremo. Un modo per abituarci, preparando il match sia dal punto di vista tattico che ambientale, visto che probabilmente non sentiranno nemmeno la mia voce. Saranno preparati nei dettagli per domani sera". Così il tecnico del Milan Stefano Pioli spiega l'idea di trasmettere i cori del 'muro giallo' dei tifosi del Borussia Dortmund già nella rifinitura svolta a Milanello.

Un modo per entrare nel clima di una partita delicata, dove il tifo è l'arma in più degli avversari. "Domani troveremo un'atmosfera simile a quella di Liverpool - avvisa Pioli -, ma siamo cresciuti in questi anni. Dovremo prendere energia da questa situazione".



