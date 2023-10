Al neocardinale Pizzaballa cittadinanza onoraria di Bergamo

Con un Consiglio comunale straordinario in programma sabato prossimo, Bergamo conferirà la cittadinanza onoraria 'Giovanni XXIII' al patriarca di Gerusalemme dei Latini e neocardinale Pierbattista Pizzaballa, bergamasco originario di Cologno al Serio. Il capoluogo gli dedicherà un'intera giornata a una settimana esatta dal Concistoro di sabato 30 settembre. La cittadinanza onoraria sarà conferita dal sindaco Giorgio Gori e dal presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota: il Consiglio straordinario sarà aperto al pubblico e convocato nell'Aula Magna dell'Università in Sant'Agostino a Bergamo Alta.

La cittadinanza onoraria 'Giovanni XXIII' è un riconoscimento che viene conferito con cadenza, prima triennale, ora quinquennale, a una cittadina italiana o straniera, o a un cittadino italiano o straniero, non residente nel territorio di Bergamo che, a livello internazionale, si è distinta/o per la propria opera in favore della pace. Nel 2015 era stata conferita a Ernesto Oliviero e nel 2018 ad Andrea Riccardi. "L'azione pastorale del presule bergamasco S.E. Pierbattista Pizzaballa - si legge nella motivazione - si è contraddistinta per equilibrio e spiccata capacità strategica e diplomatica, secondo lo stile di Papa Giovanni XXIII. Nella complicata mediazione tra lo Stato d'Israele e le autorità palestinesi, ha promosso costantemente il dialogo con tutte le forze presenti nel territorio, per garantire la presenza della comunità cristiana in Terra Santa, che sente in pericolo. La sua voce è una delle più ascoltate nell'intricato mondo politico religioso della Terra Santa. Il suo obiettivo è la pace tra i popoli di diverse etnie e religioni".



