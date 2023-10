A Milano debutta Il fantasma dell'Opera versione remake

Fedele all'originale del 1986, ma adattato ai tempi di Netflix: è come un remake di un film - nelle parole del regista Federico Bellone - la nuova versione dello spettacolo di Andrew Lloyd Webber 'The Phantom of the Opera' che sarà in scena agli Arcimboldi di Milano dall'11 al 22 ottobre.

Prodotto da Broadway Italia e presentato a Milano da Show Bees, il musical sarà in inglese con orchestra dal vivo. "Stiamo per debuttare a Madrid con questo spettacolo - racconta il regista via zoom - che è il più longevo di Broadway, oggi al mondo considerato il re del genere. La particolarità è che c'è ancora il compositore vivente e coinvolto a 100% nel progetto, che è rispettoso dell'originale. Non abbiamo voluto tradire ciò che il pubblico si aspetta di vedere, come la barca nei sotterranei del teatro, abbiamo mantenuto ciò che è iconico, ma riletto con gli occhi di oggi, come il remake di un film, con quella dinamicità e freschezza cui è abituato il pubblico delle serie tv". Per questo sono stati inseriti nuovi effetti speciali come un lampadario in fiamme con sopra il Fantasma, che sarà interpretato da Ramin Karimloo, tra i più noti interpreti di musical al mondo e nominato agli Olivier Award e ai Tony Award.

"Sono entusiasta - dice Karimloo - di lavorare con il regista, Federico Bellone. Entrambi siamo fan di lunga data della produzione originale e concordiamo sul fatto che sia un capolavoro". Il soprano italo americano Amelia Milo - scoperta da Andrea Bocelli, che l'ha voluta al suo fianco in numerosi concerti - interpreterà invece la protagonista femminile Christine Daaé.

Il musical è presentato grazie ad un accordo con The Really Useful Group, di proprietà di Andrew Lloyd Webber.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA