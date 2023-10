Zecchino d'oro, tra gli autori anche Loredana Bertè

Esperti di brani per bambini ma anche grande artisti, come Loredana Bertè e Max Gazzè, tra i 35 autori che hanno firmato le tracce delle 14 canzoni in gara, per l'edizione 2023 dello Zecchino d'Oro, presentato oggi negli studi Sony di Milano. Ad interpretarle, come sempre dal vivo, 17 giovanissimi tra i 5 e i 10 anni, accompagnati dal Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni, durante la trasmissione televisiva in diretta dall'1 al 3 dicembre su Rai 1 sotto la direzione artistica di Carlo Conti, che condurrà la serata finale.

"Una grande soddisfazione vedere che tanti autori che portano canzoni in altri festival le hanno presentate allo Zecchino - ha detto Conti ribadendo di essere molto felice di continuare il suo impegno con questa manifestazione canora iniziato nel 2017 dopo il suo ultimo Festival di Sanremo, di cui ha escluso di tornare ad occuparsi. Da oggi, 2 ottobre, è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme streaming l'album 'Zecchino d'oro 66ª edizione'.

Canzoni che si rivolgono ai più piccoli e tramite il linguaggio dell'infanzia trattano temi che coinvolgono tutti, dalle questioni ambientali all'importanza di abbattere muri e confini. "La mia l'ho scritta a metà anni '90 - ha detto in collegamento telefonico Loredana Bertè, il cui testo si intitola 'Rosso' - e dopo 30 anni è quanto mai attuale perché parla di bambini incollati al pc e che navigano in rete". La community dello spettacolo, inoltre si allarga e arriva il canale ufficiale TikTok, avviato in collaborazione con Magneto, la TikTok Agency del gruppo di comunicazione integrata Next14.





