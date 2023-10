Vasco Rossi in tour negli stadi di Milano e Bari nel giugno 2024

Vasco Rossi ha annunciato sui social cinque date del nuovo tour 2024: il 7, 8, 11 e 12 giugno allo stadio San Siro di Milano (attesissimo il ritorno dopo il 2019), il 25 giugno al San Nicola di Bari.

"Super notizia del giorno", scrive il Comandante su facebook, raccogliendo subito migliaia di like e centinaia di commenti e condivisioni. I biglietti per il Vasco Live 2024 saranno disponibili - spiega il post - dal 4 ottobre dalle 12 per il Blasco fan club, dal 5 ottobre dalle 12 prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation, dal 6 ottobre dalle 13 apertura vendite su Vivaticket, Ticketmaster e TicketOne.



