Ricostruirono banda dei Latin King, 9 condanne a Milano

Condanne fino a 3 anni e 4 mesi per nove persone accusate a Milano di avere ricostruito una costola dei Latin King (frazione Chicago), una delle pandillas latinoamericane note per violenza e rappresaglie contro le bande rivali. Il 35enne Kleber Miguel Cortez Cortez, conosciuto come 'Inca supremo' è stato condannato a due anni con il rito abbreviato dal gup Sofia Fioretta, mentre il 27enne peruviano Jhonny Farfan Chavez, identificato come capo del 'Capitolo' di Cologno Monzese, ha patteggiato a 3 anni.

L'inchiesta coordinata dal pm Francesca Crupi aveva portato lo scorso aprile all'arresto, da parte della Squadra Mobile di Milano, di 9 membri della pandilla di un'età compresa tra i 36 e i 20 anni, con le accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere, tentato omicidio, lesioni personali gravi e aggravate, danneggiamento, furto aggravato e getto pericoloso di cose. Un decimo componente del gruppo, un personaggio di secondo piano, mai sottoposto a misure cautelari, invece è stato assolto. Le pena più alta inflitta questa mattina è quella a 3 anni e quattro mesi alla quale è stato condannato Isaac Giovanny Velez Garcia, ecuadoriano di 25 anni, mentre la più bassa è a un anno e sei mesi.



