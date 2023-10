La Milano Beauty Week chiude con il record di 100mila presenze

Si chiude con il record di oltre 100mila presenze la seconda edizione di Milano Beauty Week, l'iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, che dal 26 settembre al 2 ottobre ha portato alla scoperta di una filiera che si colloca tra le eccellenze del Made in Italy e con i suoi prodotti ci accompagna quotidianamente nei gesti legati all'igiene, alla cura di sé, al benessere, alla prevenzione e alla protezione. Un risultato reso possibile dai tanti eventi e novità, dal secondo hub di Palazzo Castiglioni, ai Beauty Cube lungo via Mercanti e in zona Duomo, ai Beauty Tram, alle molteplici iniziative ospitate in altre location, spazi commerciali, luoghi d'arte e di cultura della città. Il tutto, all'insegna dei temi-guida innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione.

Presenze record anche per Palazzo Giureconsulti, il Beauty village che ha accolto MBW fin dalla sua prima edizione: qui i visitatori sono triplicati rispetto al 2002, superando quota 30mila. "Abbiamo lanciato la seconda edizione di Milano Beauty Week puntando a superare i risultati raggiunti lo scorso anno per poter estendere la narrazione del nostro settore a un pubblico ancor più ampio", commenta Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. "I risultati registrati - dice - testimoniano la sinergia che si è creata coi nostri partner, Cosmoprof ed Esxence, e con i patrocinanti. A questo elenco si aggiunge l'indispensabile contributo di sostenitori, sponsor, media partner, nonché di tutte le aziende, i professionisti e le realtà distributive, commerciali e di servizi del comparto. Un successo che ci emoziona particolarmente perché abbinato alla raccolta fondi Beauty Gives Back e alla maratona di acconciatura Love is in the hair: grazie alla generosità della community di MBW abbiamo raccogliere 68mila euro per sostenere la mission de La forza e il sorriso Onlus".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA