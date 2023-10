Il Wired Next Fest torna a Milano per la decima edizione

Torna a Milano il 6, 7 e l'8 ottobre il Wired Next Fest, evento a partecipazione gratuita dedicato all'innovazione e alle tecnologie digitali. Il Festival, che quest'anno compie il suo decimo anniversario, è interamente dedicato all'Italia e a come il nostro Paese sta costruendo il suo futuro, mettendo al centro i territori e la loro capacità di connettersi con il mondo.

"Un racconto - hanno spiegato gli organizzatori durante la conferenza stampa di oggi - che si declinerà grazie a 151 ospiti protagonisti di 106 eventi su 3 palchi, 7 exhibit, 12 live performance, 40 workshop e 32 ore di live streaming. Durante le tre giornate gli spazi e il cortile del Castello Sforzesco ospiteranno incontri, exhibition, live performance, workshop, laboratori e molto altro".

"La decennale storia del Wired Next Fest - ha detto Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia - è fatta soprattutto di fisicità e di un rapporto stretto con il territorio e con le persone che lo vivono. Per questo, per un anniversario così importante, il festival è dedicato all'Italia, intesa come un luogo, seppur non uniforme, di innovazione che vede in Milano il suo centro principale".

"Milano si riconferma un centro di innovazione e cultura su scala internazionale, capace di alimentare il dibattito e la discussione su temi attuali, dall'arte contemporanea al mondo dell'innovazione sociale e tecnologica", ha dichiarato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi.

Tra gli ospiti confermati Cory Doctorow, Drusilla Foer, Roberto Bolle, Rose Villain, Rocco Siffredi, Nayt, Amandeep Singh Gill, Venerus, Douglas Rushkoff, Elsa Fornero, Stefania Rocca, Francesco Costa, Anna Ascani, Luca Parmitano, Carlo Cottarelli, Raphael Gualazzi e Luca Ricolfi.



