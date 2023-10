Giana (Atm), a Milano il 60% degli spostamenti è con il Tpl

"Noi siamo il tessuto nervoso della mobilità milanese. A Milano quasi il 60% degli spostamenti avviene con il trasporto pubblico". Lo ha spiegato l'amministratore delegato di Atm e presidente di Agens Arrigo Giana a margine del convegno 'Lombardia locomotiva d'Italia, il futuro dei trasporti tra Olimpiadi, turismo e sostenibilità', in corso all'auditorium 'Testori' di Palazzo Lombardia.

"Chiaramente noi investiamo in qualità del servizio, dell'informazione e dei sistemi di bigliettazione" ha aggiunto Giana sottolineando che "il nostro obiettivo è attrarre le persone a utilizzare mezzi pubblici senza obbligarle ma facendo scegliere. Questo è l'obiettivo del nostro piano di investimenti che stiamo portando avanti nonostante alcune difficoltà".

Rispondendo a una domanda sull'importanza di rendere la rete dei trasporti sempre più capillare anche nell'hinterland, Giana ha sottolineato che "più è capillare la rete e più è attrattiva". "A Milano - ha continuato - la rete è tra le più capillari d'Europa".

Allargare questa capillarità al resto dell'hinterland "è un tema" secondo Giana "sul quale, però, occorrono scelte che non fa l'azienda, ma i regolatori, i Comuni e le Regioni e il governo. Oggi c'è un tema di risorse e quindi a maggior ragione la criticità si eleva. Noi - ha concluso - stiamo chiedendo forti interventi da questo punto di vista. Possiamo quindi porre il tema e avviare una discussione, poi le scelte esulano dal ruolo dell'azienda".



