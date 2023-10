Carceri: Ostellari, in un anno 3.500-4.000 assunzioni

"Nel corso di un anno è previsto un aumento di organico nelle carceri italiane di circa 3.500-4.000 persone, distribuite su tutteo il territorio nazionale. Una crescita che seguirà quella importante di 1.800 unità, già effettuata nello scorso mese di settembre. E' una novità significativa rispetto al passato". Lo ha dichiarato oggi Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia con delega al trattamento dei detenuti, dopo aver visitato a Pavia la casa circondariale di Torre del Gallo. Ad accompagnarlo Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, ed Elena Lucchini, assessore di Regione Lombardia.

"Purtroppo abbiamo ereditato un sistema incapace di raggiungere l'obiettivo - ha sottolineato il sottosegretario -.

Le strutture carcerarie sono da sistemare in quasi tutta Italia.

Abbiamo previsto lo stanziamento di importanti somme, che vanno suddivise con la capacità del territorio di darci una mano.

Regione Lombardia, ci sta aiutando. Oggi sappiamo come intervenire per migliorare la situazione dei penitenziari".





