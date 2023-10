Arlene Peña nominata 'Ambasciatrice dei diritti umani' 2023

Durante l'evento 'Diritti Umani per una Cultura di Pace' a Milano, l'Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza Ets ha conferito a Arlene Peña, console generale della Repubblica Dominicana a Milano, la nomina di 'Ambasciatrice dei Diritti Umani 2023'. Si tratta di un riconoscimento speciale riservato a coloro che si distinguono per il loro impegno nell'educare e promuovere il rispetto dei diritti umani. L'evento ha visto la partecipazione di numerose autorità diplomatiche accreditate in Italia, autorità del Comune di Milano, dirigenti di associazioni dominicane, latine e italiane. Madrina della serata, l'attrice e imprenditrice venezuelana Ruddy Rodriguez.

"Questo impegno - ha detto Arlene Peña - è una continuazione del lavoro che svolgo costantemente fin dal primo giorno in cui sono stata nominata Console Generale della Repubblica Dominicana a Milano. Ho offerto il mio sostegno ai dominicani negli ospedali, nelle carceri e ho creato un centro di sostegno psicologico presso il Consolato per rafforzare i diritti delle donne vittime di violenza di genere e di coloro che si sentono vulnerabili".

La console ha inoltre espresso la sua profonda gratitudine al presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader Corona, "per averle concesso l'onore di rappresentare il suo Paese e la comunità dominicana nella giurisdizione del Consolato Generale a Milano".

Durante la cerimonia, è stato presentato il protocollo d'intesa firmato tra il Consolato Generale della Repubblica Dominicana e l'Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza ETS. L'accordo mira a valorizzare la presenza della comunità dominicana, contribuendo all'inclusione e allo sviluppo culturale, economico e sociale della città di Milano attraverso attività volte a promuovere la Dichiarazione universale dei diritti umani.



