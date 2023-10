A2a, cinque miliardi di investimenti nell'economia circolare

Nell'economia circolare A2a ha già investito oltre un miliardo nel biennio '21-'22 e prevede nel Piano 2021-2030 investimenti complessivi pari a circa 5 miliardi, focalizzandosi sulla chiusura del ciclo dei rifiuti, sul recupero di materia, energia e calore e sullo sviluppo delle bioenergie.

Lo ha spiegato l'amministratore delegato Renato Mazzoncini, incontrando la comunità finanziaria in occasione dell'Outdoor investor day del gruppo, organizzato a Brescia.

Durante l'evento è stato illustrato agli analisti e agli investitori istituzionali il percorso di sviluppo della società nell'ambito di un sistema economico in grado di potersi rigenerare da solo garantendo così la sua ecosostenibilità, un pilastro strategico del piano industriale di A2a assieme alla transizione energetica. Nel corso dell'evento sono stati approfonditi in particolare i dettagli delle attività svolte dal termovalorizzatore di Brescia e dell'impianto depurazione delle acque reflue a Verziano (Brescia).



