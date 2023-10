Violenza donne, Coldiretti dona maxi-coperta ad associazione

Oltre 100 quadrati di stoffa di 50 centimetri di lato, che uniti tutti insieme andranno a comporre 25 metri quadrati di un'enorme coperta colorata. Sono quelli che Coldiretti Pavia ha consegnato oggi al Centro antiviolenza Kore di Vigevano, che insieme all'Associazione Viva Vittoria il prossimo 25 novembre (la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne) ricoprirà piazza Ducale a Vigevano (Pavia) con una gigantesca opera d'arte realizzata cucendo insieme tanti piccoli quadrati di maglia realizzati all'uncinetto.

La consegna è avvenuta allo stand di Coldiretti Pavia all'Autunno Pavese, la più importante manifestazione enogastronomica della provincia in corso al Palazzo Esposizioni di Pavia. "I quadrati di lana sono stati realizzati sia da alcune imprenditrici agricole di Coldiretti Donne Impresa Pavia sia dai clienti del mercato di Campagna Amica che si svolge tutte le mattine in piazza Martiri della Liberazione a Vigevano - spiega Silvia Garavaglia, presidente di Coldiretti Pavia -. Ce li hanno consegnati per farli avere a Viva Vittoria: in questo modo manifestiamo il nostro no alla violenza di genere e sosteniamo associazioni e centri antiviolenza impegnati ogni giorno per difendere le donne".

L'iniziativa partita nel 2015 a Brescia arriverà dunque presto anche in provincia di Pavia. "Il 25 novembre piazza Ducale a Vigevano si riempirà di coperte colorate, che tutti i cittadini potranno acquistare per sostenere il progetto A.D.A. - Aiuto alle Donne per l'Autonomia - aggiunge Barbara Milan, direttrice del Centro antiviolenza Kore di Vigevano - Grazie a Coldiretti e a tutte le persone che si sono impegnate a realizzare questi oltre 100 quadrati di lana: ogni pezzo di stoffa rappresenta un no alla violenza sulle donne".



