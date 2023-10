Cosmile Europe, l'app che svela i segreti dei cosmetici

Sappiamo davvero cosa c'è dentro la nostra crema viso? O qual è l'efficacia dei principi di quel balsamo? "Oggi chiunque potrà conoscere tutto quello che c'è dietro a un prodotto cosmetico". A prometterlo è Luca Nava, direttore generale di Cosmetica Italia, che alla Milano Beauty Week racconta all'ANSA la nascita di Cosmile Europe. "Un progetto che ha valenza europea, realizzato in 14 lingue diverse, italiano compreso. Ovvero - dice - le stesse informazioni sono diffuse in 14 Paesi dell'Unione Europea".

Iniziativa di Cosmetics Europe (l'associazione europea delle imprese cosmetiche) in partnership con l'Associazione industriale tedesca di cosmetici, articoli da toeletta, profumeria e detergenti (IKW), in collaborazione con la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) francese, con il supporto per lo sviluppo tecnologico di health&media GmbH, Cosmile Europe "al momento è disponibile on line" attraverso il sito di Cosmetica Italia o direttamente su cosmileeurope.eu. "Ma tra fine anno e inizio 2024 - annuncia Nava all'ANSA - diventerà anche un'app scaricabile, gratuitamente, sul cellulare. Basterà così scansionare la lista degli ingredienti, presente su qualsiasi confezione di cosmetico, e si potrà avere accesso alle informazioni di ogni singolo elemento che compone il prodotto.

L'obbiettivo è fornire informazioni sulla funzione di quell'ingrediente, le sue proprietà, se sono di origine naturale e/o sintetica. Questo aiuterà a capire come quel prodotto finito esplichi la propria funzionalità e la propria efficacia. Ma, ancor di più, darà nozioni che potranno rassicurare il consumatore sulla sua sicurezza, facendo riferimento a informazioni affidabili, verificate e supportate scientificamente su quasi 30.000 ingredienti usati nei cosmetici dal database CosIng della Commissione europea", fonte ufficiale di informazioni sulle sostanze e gli ingredienti cosmetici.





