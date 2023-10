Finisce senza reti la sfida tra Atalanta e Juventus. Un punto a testa, dopo un primo tempo senza lampi e una ripresa decisamente più intensa in cui l'occasione migliore è di Muriel che al 29' colpisce la traversa su punizione, con super intervento di Szczesny. Occasione anche per Chiesa e nel finale due volte Koopmeiners. La Juve è a quota 14 punti, come il Napoli. L'Atalanta staccata di una lunghezza a 13.



