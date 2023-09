Presìdi alla Rai in 8 città per Khaled

Sono annunciati per sabato 30 settembre, in otto città, dei presidi a sostegno della liberazione di Khaled El Qaisi, l'italo-palestinese arrestato da Israele il 31 agosto al valico di frontiera di Allenby con la Giordania. Lo hanno comunicato i comitati di 'Libertà per Khaled'.

In mattinata gli attivisti per i diritti umani di varie sigle si riuniranno a Roma, Ancona, l'Aquila, Bologna, Napoli e Trieste, mentre a Cagliari la manifestazione è prevista nel pomeriggio. A Milano invece sarà nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre, davanti alla Sede Rai in corso Sempione, alle 18.

"Per Khaled, dal 31 agosto prigioniero nel carcere israeliano di Petah Tikwa, la sospensione del diritto alla difesa e il diniego di giusto processo costituiscono gravi violazioni dei diritti umani - affermano i comitati in una nota - Le autorità israeliane hanno arrestato un cittadino straniero in un territorio che occupano militarmente e lo hanno deportato al di fuori di quel territorio. Lo Statuto di Roma, di cui sia l'Italia che la Palestina sono firmatarie, afferma che la deportazione, il trasferimento e la detenzione illegale sono crimini di guerra. Perché questi fatti sono trascurati dalle istituzioni e dai media?"



