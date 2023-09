Montagnoli (Cub), licenziamento ritorsione contro sindacalista

"E' una vicenda senza alcun fondamento: non è possibile licenziare una persona che svolge il proprio lavoro, a cui non viene contestato nulla su svolgimento delle mansioni o orario di lavoro. Si deve allora pensare che altri siano i motivi che si celano dietro ossia ritorsioni per l'attività sindacale svolta in azienda piuttosto che motivazioni legate alle origini straniere dell'operaio e allora si aggiungerebbe anche l'aggravante del razzismo". Lo afferma Walter Montagnoli della segreteria nazionale della Cub, a proposito del licenziamento di un operaio rappresentante sindacale proprio del sindacato di base.

Tra l'altro "la causa è risibile, una ricarica di 25 centesimi di euro per il motorino elettrico", rimarca.

"Chiediamo di ritirare il licenziamento - conclude Montagnoli - che consideriamo un atto lesivo, con la presunta aggravante del razzismo, e restiamo in attesa di conoscere le decisioni del giudice in merito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA