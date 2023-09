Lautaro, felice per i 4 gol ma conta che l'Inter abbia vinto

"Oggi era fondamentale per noi, abbiamo perso una partita a San Siro in maniera immeritata, prendendo due gol per errori nostri. Oggi dovevamo vincere, nel primo tempo abbiamo creato delle situazioni e sbagliato sotto porta: sono entrato con la cattiveria che serve sempre, ho avuto la fortuna di fare quattro gol ma l'importante è che l'Inter abbia vinto". Così Lautaro Martinez, con in mano il pallone della sua quaterna e dai microfoni di Sky Sport, dopo aver segnato un poker di reti alla Salernitana. Per un calciatore entrato a partita in corso è un record nella storia della Serie A.

Ma questo tipo di cattiveria, viene chiesto all'argentino, è il salto di qualità che state facendo? "Credo di sì, l'abbiamo già dimostrato nelle prime partite, poi magari c'è stato un calo fisico - risponde -: si sente, perché noi siamo una squadra che pressa alto, che cerca di recuperare subito palla. Oggi abbiamo recuperato, il mister fa le sue scelte ed è importante che tutti stiamo bene quando il mister ci chiama. Se voglio il titolo di capocannoniere? Per me conta giocare per la squadra e vincere le partite, se arriva il resto tanto meglio".



