La rassegna del Sacro a Bergamo accoglie il Santo giullare di Fo

Si apre con Lu Santo Jullare Francesco, uno dei più celebri monologhi di Dario Fo portato in scena dal suo erede Mario Pirovano, la rassegna Teatro e Cinema del Sacro, in programma al teatro Colognola di Bergamo da martedì prossimo, 3 ottobre, fino a giovedì 30 novembre. Un monologo in cui prende vita un'intera serie di personaggi dell'Italia medievale: papi e cardinali, soldati sui campi di battaglia, contadini e venditori al mercato, monaci e cavapietre.

"Per noi della Compagnia Teatrale Dario Fo e Franca Rame - commenta Pirovano - è un momento bellissimo che definirei quasi storico. Per la prima volta, infatti, un testo teatrale di Fo e Rame entra a far parte di una rassegna teatrale organizzata da una Diocesi, quella di Bergamo in questo caso. È un cammino, un dialogo, iniziato già all'indomani del debutto di questo spettacolo al Festival di Spoleto nel 1998".

"Fra le varie recensioni uscite in quei giorni - ricorda Pirovano - una ci colpì più delle altre. Era quella fatta da un critico teatrale della rivista Civiltà Cattolica e per tutti noi fu una vera sorpresa. La critica era a dir poco benevola ed accattivante, a tratti entusiasta! Ora a distanza di 25 anni, Lu santo Jullare Francesco entra a pieno titolo, in una rassegna culturale e teatrale organizzata della Diocesi di Bergamo. È una notizia che mi rende molto felice".

Lavorando su leggende popolari, su testi canonici del Trecento e su documenti emersi negli ultimi cinquant'anni, Dario Fo ha elaborato un'immagine non agiografica di san Francesco che, oggi, Pirovano ri-porta in scena con grande abilità: spogliato dal mito, emerge un personaggio provocatorio, coerente, coraggioso, ironico. Del resto era lo stesso Francesco a definirsi "jullare di Dio" e questo proprio negli anni in cui l'imperatore Federico II promulgava un editto contro gli Joculatores considerandoli buffoni osceni.



