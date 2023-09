Fedez ricoverato nel reparto solventi, con lui Chiara Ferragni

Fedez, il cantante arrivato giovedì all'ospedale Fatebenefratelli di Milano con una emorragia interna causata da due ulcere, si trova ora nel reparto solventi dove con lui può rimanere la moglie Chiara Ferragni.

L'artista, che lo scorso marzo è stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas, si è presentato al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove è stato portato dal 118. Lì, accertate le cause dell'emorragia, è iniziata la terapia e gli sono state fatte due trasfusioni di sangue.

Nessun bollettino viene rilasciato dalla struttura ospedaliera. E' stato lui stesso ieri sera con una storia su Instagram a spiegare quanto era successo.

Nei giorni dell'operazione al San Raffaele, eseguita da Massimo Falconi, il direttore della Chirurgia del pancreas e dei trapianti, Chiara Ferragni è rimasta al suo fianco. E anche in questa occasione è rientrata d'urgenza dalle sfilate di Parigi.

Su Instagram ha postato su sfondo nero un cuoricino rosso



