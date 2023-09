Champions: Pioli, con Borussia Dortmund non è decisiva

Neanche il tempo di vincere 2-0 contro la Lazio che per il Milan è già tempo di pensare al turno di Champions League di mercoledì, a Dortmund in casa del Borussia: "Non una gara decisiva, ma sarà importante", ha spiegato Stefano Pioli al triplice fischio. Che torna sulle chance di una Juventus favorita per lo scudetto, proprio per le assenze delle coppe. "Non ho detto che sia matematico che vinca la Juve, spero naturalmente che non sia così. Ma è inevitabile che sia un vantaggio non avere le partite internazionali".





