Calcio: Pioli, vittoria del club con visione e bilanci sani

Pulisic e Chukwueze in gol con la Lazio, sono la vittoria del mercato? Stefano Pioli, dopo il 2-0 alla Lazio, spiega che "è una vittoria del club. Che sta mantenendo bilanci sani e siamo tornati a essere una squadra competitiva. La visione del club e le sue ambizioni ci hanno portato a fare bene".

Pioli plaude ai suoi: "Posso dire che siamo squadra, non ci sono giovani che devono inserirsi e vecchi. Poi non sarà percorso netto senza incidenti di percorso, ma so che posso contare su un gruppo che ci tiene. Dopo un bruttissimo derby e quella grandissima delusione non abbiamo pensato che fosse già finito il nostro percorso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA