Atalanta: Gasperini, 'con la Juve la partita più importante'

"La Juventus per me è stata una palestra di calcio e di vita da giocatore e allenatore delle giovanili, ma per me esiste solo l'Atalanta. E' la partita più importante dall'avvio di stagione". Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida al suo passato, soppesa il valore della partita: "Siamo solo a metà di una striscia prima della prossima sosta del campionato, sicuramente è una partita molto attesa a Bergamo e un test probante per capire quale può essere la nostra dimensione - spiega l'allenatore nerazzurro -. Giovedì prossimo c'è lo Sporting in Europa League a Lisbona, domenica prossima la Lazio".

Un trittico che fa fare a Gasperini valutazioni sul filo dell'infermeria: "Ieri su De Ketelaere (risentimento al quadricipite femorale sinistro, ndr) ero pessimista, oggi sono più ottimista. Gli facciamo un test nel pomeriggio. Lo porto solo se sta bene ed è in grado di giocare - chiude -. Il recupero di Scamacca sta andando avanti abbastanza bene. Ci sono speranze per giovedì, ma è più probabile che possa rientrare domenica prossima".



