Torna Follow The Pink, la campagna contro il tumore al seno

Torna per la quarta edizione Follow the Pink, l'iniziativa della Fondazione Ieo-Monzino promossa in occasione dell'ottobre rosa, il mese della prevenzione dei tumori femminili. La campagna solidale è nata per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce e per sostenere la Ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia sui tumori che colpiscono le donne.

Grazie ai brand coinvolti, la campagna è la più significativa raccolta fondi della Fondazione. Ogni realtà ha identificato la sua migliore proposta e alcuni ne hanno creata una ad hoc per l'ottobre rosa, tutti si sono impegnati a supportare la Ricerca oncologica e a rendere ottobre un periodo di consapevolezza sull'importanza della prevenzione.

La raccolta fondi andrà a sostenere per il secondo anno il lavoro della giovane ricercatrice Giulia Robusti dell'Unità di Proteomica e regolazione dell'espressione genica in cancro diretta dalla Dott.ssa Tiziana Bonaldi del Dipartimento di Oncologia Sperimentale IEO. Lo studio di cui si sta occupando Giulia già da tre anni è focalizzato sull'analisi molecolare di campioni clinici di tumore al seno, con una particolare attenzione al sottotipo Triplo Negativo, per il quale al momento non sono ancora disponibili né marcatori specifici, né terapie mirate.

Tra le realtà che partecipano a Follow the Pink il brand di borse Borbonese, Fondazione GUESS, Fratelli Rossetti, Lovable, MAX&Co. milk_shake, brand leader nel mercato dell'haircare professionale, NaturElle, la prima e unica protesi fissa studiata e prodotta per la chemioterapia, Nenette, Nuxe, O.P.

Consorzio Funghi, TerComposti, Wolford.



