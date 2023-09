Torna Flora et Decora, a Milano florovivaismo e artigianato

Piante rare, ma anche tante variazioni di splendidi cespugli di rose, alla sedicesima edizione di Flora et Decora,nei giardini di CityLife da venerdì 13 a domenica 15 ottobre con accesso libero dalle 10 alle 20 nei primi due giorni, fino alle 19 domenica.

Tutto all'insegna di 'your green life in the city' con espositori da tutta Italia, la rassegna si divide in due sezioni: Flora, dedicata al florovivaismo, e Decora, con la sua ampia selezione di artigiani. Oltre a queste ritorna anche la sezione Ristora, che si è affermata in questi ultimi anni, dedicata all'enogastronomia d'eccellenza. Confermati i molti eventi collaterali, come la Garden School, giunta alla terza edizione, ideata da Lamberto Rubini curatore e organizzatore di Flora et Decora, che avrà la presenza di importanti operatori di settore selezionati dal giornalista Gaetano Zoccali.

Tra le altre novità c'è sicuramente il forte impatto green dato dal cambio di location. Ad ottobre infatti la fiera sarà ancora più immersa nel verde, in un nuovo spazio espositivo all'interno del grande prato di 6.000 mq di CityLife, che ospita l'installazione artistica Coloris vicino a via Demetrio Stratos.

Non mancherà infine l'impegno sociale attraverso la collaborazione con l'Associazione 'Amici della Nave', che da anni svolge attività di recupero e inclusione rivolte a detenuti ed ex detenuti. "Per i nostri ragazzi, provenienti da esperienze di carcerazione e in molti casi tuttora sottoposti a misure di pena alternativa - ha detto la presidente Eliana Onofrio -avere una opportunità di lavoro rappresenta senza dubbio il punto fondamentale nell'ambito di un percorso di recupero personale e reinserimento sociale".



