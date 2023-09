Sold out per i Blue in 10 minuti, raddoppia la data

Sono andati via in 10 minuti, il 28 settembre, tutti i biglietti per quella che doveva essere l'unica data italiana dei Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, il 14 aprile al Fabrique di Milano. E oggi gli organizzatori del concerto, prodotto da Artist First, annunciano il raddoppio del live, il 15 aprile. "Non vediamo l'ora di portare il nostro Greatest Hits show al Fabrique di Milan" commentano gli inglesi Blue. "L'Italia è sempre stata, per noi, come una seconda casa, dove abbiamo avuto molto successo sia come band sia con i nostri progetti solisti.

Abbiamo recentemente suonato all'Arena di Verona per un fantastico programma televisivo e non vediamo l'ora di tornare l'anno prossimo!". Nati a Londra nel 2000, i Blue hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con star come Elton John e Stevie Wonder e vinto numerosi premi tra cui due BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.



