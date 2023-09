Progetto #varesedoyoubike protagonista alla Gran Fondo Tre Valli

Un tour in bicicletta dedicato agli operatori tedeschi per scoprire le bellezze del territorio e la presenza in occasione della Gran Fondo Tre Valli Varesine. Sono le iniziative per diffondere sempre di più il progetto #varesedoyoubike, promosso dalla Camera di Commercio per valorizzare il territorio sul versante del cicloturismo.

Questa settimana hanno visitato il territorio diversi operatori tedeschi: sono entrati in contatto con il Lago Maggiore e le zone circostanti attraverso un Educational Tour in bicicletta. Un altro tour si svolgerà sul Lago Ceresio il 13 e 14 ottobre, sempre sostenuto da Camera di Commercio Varese. Il progetto #varesedoyoubike sarà al centro dell'attenzione anche in occasione della Gran Fondo Tre Valli Varesine del weekend, con uno stand realizzato anche da Comune di Varese e Provincia.

Lo stand sarà l'occasione per far conoscere il cicloturismo varesino, con i suoi percorsi e i servizi offerti, agli oltre 2mila partecipanti di una competizione che si è ormai affermata come tra le maggiori sul piano nazionale.

"Tutti i dati e le testimonianze - sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello - ci dicono che il cicloturismo rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del territorio provinciale nell'ambito del settore dell'active&green, particolarmente adatto a un ambiente così ricco di fascino come il nostro". Questi eventi "non solo valorizzano il nostro patrimonio, ma contribuiscono anche a promuovere la mobilità dolce", ha aggiunto il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini. Per il sindaco di Varese Davide Galimberti "il grande ciclismo ogni anno contribuisce a far conoscere la nostra provincia e il nostro patrimonio naturalistico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA