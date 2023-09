Intitolato a Berlusconi il Belvedere di Regione Lombardia

È stato intitolato a Silvio Berlusconi il belvedere che si trova al 39mo piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione a Milano. Non a caso la cerimonia si è svolta oggi, nel giorno in cui l'ex premier avrebbe compiuto 87 anni. Alla cerimonia hanno partecipato fra gli altri la figlia Barbara, il fratello Paolo, gli amici di una vita Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, e Adriano Galliani, il vicepremier Matteo Salvini, la capogruppo di Fi al Senato Licia Ronzulli, il sottosegretario all'editoria Alberto Barachini, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e il governatore Attilio Fontana a fare gli onori di casa. Tanti gli esponenti politici di ieri e di oggi.

"Silvio è nella storia", ha detto Paolo Berlusconi che ha ripercorso la carriera del fratello da Milano 2 alla tv. Negli ultimi giorni, ha aggiunto, si era occupato di Forza Italia "la sua più bella e ultima avventura a cui come famiglia dobbiamo rispetto e amore".

Si è commossa e si è dovuta fermare un attimo Barbara Berlusconi nel suo intervento. Subito dopo avere ringraziato tutti, si è fermata un attimo, prima di aggiungere "quanto a me e ai mie fratelli manchi ogni giorno di più. Ma ci portiamo il tuo esempio" che "non morirà mai".



