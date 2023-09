Inter perde Frattesi, ko e fuori con la Salernitana

L'Inter perde Davide Frattesi per la gara di domani contro la Salernitana. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali a seguito di un affaticamento muscolare: come spiegato dal club in una nota, gli accertamenti hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra e le condizioni del giocatore saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Frattesi salterà quindi la trasferta di domani in casa della Salernitana ed è a forte rischio anche la sua presenza nella gara di Champions League di martedì contro il Benfica, oltre che nella partita contro il Bologna a San Siro prima della sosta per le nazionali.



